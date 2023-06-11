ESTÜ 2022-2023 Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) 2022-2023 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

ESTÜ Stadyumu'nda düzenlenen tören, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, rektör yardımcıları, yönetim kurulu ve senato üyeleri ile akademisyenlerin bando eşliğinde katılımcıları selamlamasıyla başladı.

Mezun öğrencilerin yerlerini almasının ardından ESTÜ öğrencilerinden oluşan "Solar Team" ve "Hidroana" takımlarına ait güneş enerjili araçlar geçiş yaptı.

Törende pilotaj bölümünden bir öğrenci tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mezunlar ve eski mezunlar adına konuşmalar yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Özcan, burada yaptığı konuşmada, ailelerin çocuklarının daha güzel ve refah içinde yaşamaları için yıllardır çabaladığını, yaptıkları fedakarlıkların değerini ölçebilmenin mümkün olmadığını belirterek, idareciler olarak bu fedakarlıkların kendilerine yüklediği sorumlulukların bilincinde olduklarını söyledi.

Ailelerin emanetlerine sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya gayret ettiklerini kaydeden Özcan, "Bütün imkanları seferber ederek kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi için çalışıyoruz. Bugün evlatlarımızla gurur duymak ve geleceğe umutla bakmak artık sizin en doğal hakkınız. Bu vesileyle sizleri de bir kez daha yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Özcan, kendilerinin ve ailelerin yapacağı en önemli şeyin mezunlara güvenmek ve sahip oldukları bilgi birikimlerini ve tecrübeleri hayata geçirebilmeleri için onları desteklemek olduğunu hatırlatarak, "Her geçen gün değişen ve dönüşen global dünyada karmaşık sorunların çözümüyle karşı karşıya gelecek mezunlarımızı bu koşullara hazır hale getirebilmek ve her mezunumuzun profesyonel yaşama tam donanımlı olarak uğurlayabilmek, en önemli hedeflerimizdendir." ifadesini kullandı.

Rektör Özcan, konuşmasının ardından üniversite, fakülte ve bölüm birincilerine hediyelerini takdim etti.

Öğrenciler temsili diplomalarını almalarının ardından keplerini havaya fırlatarak mezun olmalarının mutluluğunu yaşadı.

Tören, şarkıcı Gökçe konseriyle devam etti.