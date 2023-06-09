Espiye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri çerçevesinde yıl sonu sergisi açıldı. Espiye Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergiye Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk ve davetliler katıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde yıl sonu sergisi açıldı.

Espiye Halk Eğitimi Merkezince Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk ve davetliler katıldı.

Tengir, sabır ve özveri ile hazırlanan ürünlerin çok güzel olduğuna dikkati çekerek, emeği geçen idareci, öğretmen ve kursiyerleri kutladı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Melike Ünver ise düzenlenen 430 kursa 8 bin 507 kursiyerin katıldığını ve bu oranın da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu aktardı.