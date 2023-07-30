Espark AVM'de Farklı Kültürler Bir Araya Geldi

Eskişehir'de eğitim gören farklı kültürdeki öğrenciler ülkelerini tanıtmak için Espark AVM'de açtığı stantlarda vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Espark AVM, farklı kültürdeki öğrencileri bir araya getirerek, kendilerini tanıtma fırsatı sundu. Espark AVM'nin -1'inci katında bulunan etkinlik alanında buluşan farklı ülkeden öğrenciler stant açarak, geldikleri ülkelerin özel yiyeceklerini, para birimlerini, yöresel kıyafetlerini ve danslarını tanıttı. Espark AVM'yi ziyaretleri sırasında etkinliğe katılma fırsatı bulan vatandaşlar ise farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı bulurken, oynanan yöresel oyunlarla coşku dolu bir gün yaşadı.

"Böyle etkinlikler daha sık yapılmalı"

Espark AVM'ye alışverişe gelen Metin Çalışır, farklı kültürlerin tanıtıldığı etkinliği görünce memnun olduğunu söyledi. Yöresel danslar ve yiyecekler hakkında da konuşan Çalışır, "Etkinlik çok güzel, gençler de eğleniyor. Şurada bir ürün denedim tadı çok güzelmiş, nerenin bilmiyorum ama damak tadıma hitap ediyor. Bir tane daha ürün gördüm, cips gibi bir şey onu da birazdan deneyeceğim. Buradaki ürünlerin tatlıları harika. Etkinlikten çok memnunum, böyle etkinlikler daha sıklıkla yapılmalı. Böyle farklı damak tatlarının, kültürlerin tanıtılması güzel bir şey, ben çok sevdim" dedi.

" Türkiye'yi özlemiştim burada farklı kültür ve lezzetlerin tanıtılması da hoşuma gitti"

Hollanda'dan Türkiye'ye ziyarete gelen Koray Sağlam, etkinliği görünce şaşırıp, merak ettiğini söyledi. Burada bulunmaktan memnun olduğunu ifade eden Sağlam, "Burada ülkelerin kültürlerini tanıyoruz, bence çok güzel bir şey. Ben Hollanda'dan geliyorum Türkiye'yi özlemiştim burada farklı kültür ve lezzetlerin tanıtılması da hoşuma gitti. Türkiye'yi yeniden görmek güzel bir şeyken, farklı milletlerden insanları görmek de gayet güzel oldu. Az sonra diğer ülkelere de bakacağım ama Ukrayna standına kesin giderim" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR