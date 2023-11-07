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ESOGÜ Sosyal Tesislerinde İsrail Menşeli Ürünlerin Satışı Yasaklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından alınan kararla sosyal tesis ve kantinlerinde, İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu. ESOGÜ Rektörlüğü, Filistin'de yaşanan insanlık suçuna destek verdiği bilinen İsrail menşeili tüm firmalara ait ürünlerin satışının yapılmaması kararı aldı.