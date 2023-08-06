Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları'nın (ESMEK) kent merkezi ve ilçelerde düzenlediği ücretsiz Yaz Okulu eğitimleri tamamlandı. 3 bin 500'den fazla öğrencinin katıldığı kurslar, renkli etkinliklerle yaz dönemini kapatırken çocuklar yeni eğitim yılı öncesi moral depoladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları'nın (ESMEK) kent merkezi ve ilçelerde 7-14 yaş çocuklar için ücretsiz düzenlediği "Yaz Okulu" eğitimleri tamamlandı. 3 bin 500'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü kurslar, renkli etkinliklerle yaz dönemini kapatırken çocuklar yeni eğitim yılı öncesi moral depoladı.

7-14 yaş grubu çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, tatillerini eğlenerek değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve bu yıl 20'ncisi düzenlenen "ESMEK Yaz Okulu" tamamlandı. ESMEK, kent merkezinin yanı sıra Alpu, Çifteler, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Sivrihisar ilçelerindeki eğitim merkezleri ile birlikte toplam 10 merkezde çocuklara eğlenceli, öğretici ve geliştirici eğitimler verdi.

Uzman eğitmenler eşliğinde Bilişim, Eğitime Destek, Eğlenceli Eğitimler, El Sanatları, Enstrüman, Kişisel Gelişim, Sanat ve Tasarım, Ses ve Müzik, Spor ve Dans alanlarında toplam 48 branşta verilen 248 kurs ile düzenlenen eğitimlere çocuklar büyük ilgi gösterirken yaz dönemini eğlenceli programlarla değerlendirme fırsatı buldu.