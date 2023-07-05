Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları'nın (ESMEK), kent merkezi ve ilçelerde bulunan eğitim merkezlerinde 7-14 yaş çocuklar için 48 branşta ücretsiz olarak düzenlediği Yaz Okulu eğitimleri başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları'nın (ESMEK), kent merkezi ve ilçelerde bulunan eğitim merkezlerinde 7-14 yaş çocuklar için 48 branşta ücretsiz olarak düzenlediği Yaz Okulu eğitimleri başladı.

7-14 yaş grubu çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, tatillerini daha sosyal bir biçimde eğlenerek değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve bu yıl 20'ncisi düzenlenen ESMEK Yaz Okulu başladı.

ESMEK, kent merkezinin yanı sıra Alpu, Çifteler, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Sivrihisar ilçelerindeki eğitim merkezleri ile birlikte toplam 10 merkezde çocuklara eğlenceli, öğretici ve geliştirici eğitimler veriyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde bilişim, eğitime destek, eğlenceli eğitimler, el sanatları, enstrüman, kişisel gelişim, sanat ve tasarım, ses ve müzik, spor ve dans alanlarında toplam 48 branşta verilen eğitimlere çocuklar ilgi gösterirken, yaz dönemini eğlenceli programlarla değerlendirme fırsatı buluyor.

ESMEK Yaz Okulu, 28 Temmuz'da tamamlanacak.