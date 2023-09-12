ESMEK Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları'nın (ESMEK) 22 Eylül'e kadar sürecek güz dönemi kayıtları yoğun ilgi görüyor. Bu dönemde de 11 farklı merkezde 250'den fazla branşta yüz yüze ve online eğitimler kursiyerlerle buluşacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları'nın (ESMEK) 22 Eylül'e kadar sürecek güz dönemi kayıtları yoğun ilgi görüyor. Bu dönemde de 11 farklı merkezde 250'den fazla branşta yüz yüze ve online eğitimler kursiyerlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in 2001 yılında 'Her Ev Bir Atölye Olacak' sloganıyla başlattığı ve Eskişehir'in eğitim markasına dönüşen ESMEK'te güz dönemi kayıtları başladı.

Kurulduğu günden bu yana 250 bini aşkın kursiyerin hayatına dokunan ESMEK, Yaz Okulları'nda 3 bin 500'den fazla öğrenciye eğitim verirken, güz döneminde de 11 farklı merkezde 250'den fazla branşta yüz yüze ve online eğitimler düzenleyecek. ESMEK, kent merkezinde Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, Turistik El Sanatları Merkezi, Yunusemre Eğitim Merkezi, Emek Eğitim Merkezi ve 71 Evler Eğitim Merkezi'nin yanı sıra Alpu, Çifteler, Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü ve Sivrihisar ilçelerinde de kayıt almaya devam ediyor.

22 Eylül'e kadar devam edecek olan kayıtlar, Eskişehirlilerden büyük ilgi görüyor. Eğitim merkezlerinde büyük yoğunluk yaşanırken, bu yıl da El Sanatları Kursları, Enstrüman ve Müzik Kursları, Bilişim Kursları, Yabancı Dil Kursları, Kişisel Gelişim Kursları, Eğitime Destek Kursları, Çocuk Kursları, Spor ve Dans Kursları, Sanat ve Tasarım Kursları, Vatandaşlık Eğitimleri ile Online Eğitimler olmak üzere 250'den fazla branşta eğitimler gerçekleştirilecek. Kayıt hakkında bilgi almak isteyenler, ESMEK'in www.esmek.eskisehir.bel.tr adresli web sitesinden veya 0222 220 76 88 ve 0222 220 76 99 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecekler.