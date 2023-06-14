Eskişehir'deki öğrenciler pandemi döneminde peçete üretiyor

Atatürk Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Bölümü öğrencileri pandemi sürecinde peçete üretimi yaparak diğer okulların ihtiyacını karşılıyor. Haftalık 2 tona kadar üretim yapabilen öğrenciler, Döner Sermaye projesi çerçevesinde ek bir gelir elde ediyor. Ürettikleri peçetelerle gurur duyan öğrenciler, ailelerinin de desteklediği çalışmalarının olumlu geri dönüşler aldığını belirtiyor.

Öğrencilerin pandemi döneminde başladığı peçete üretimi kendilerine gelir kaynağı oldu

Atatürk Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata: "Pandemi sürecinde temizlik ürünleriyle ilgili açıkları kapatmak için böyle bir karar aldık"

Matbaa Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Taha Elma:

"Burada Döner Sermaye projesi çerçevesinde çalışıyoruz"

Matbaa Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Hayri Aydemir:

"Kesim, paketleme ve üretim aşamasında çalışıyoruz"

ESKİŞEHİR Eskişehir'de matbaa bölümü öğrencilerinin pandemi sürecinde başladığı peçete üretimiyle diğer okulların ihtiyacı karşılanırken, her hafta yaklaşık 2 tona kadar üretim yapılabiliyor.

Atatürk Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Bölümü öğrencileri ders sonrası kalan boş zamanlarında öğretmenleriyle birlikte peçete üretiyor. Döner Sermaye projesi çerçevesinde başlanan çalışmalarda haftalık 2 tona kadar üretim yapılabilirken, öğrenciler bu çalışmalarının karşılığında ek bir gelir elde etme fırsatı yakalıyor. Öğrenciler tarafından yapılan üretimle Eskişehir'deki diğer okulların peçete ihtiyacı karşılanırken, çalışmaların velilerden de olumlu geri dönüşler aldığı aktarıldı. Ürettikleri peçeteleri deseninden tanıdığını söyleyen öğrenciler, diğer okullarda kendi yaptıkları peçeteleri gördükleri zaman gurur duyduklarını ifade etti.

"Bu noktada olmazsa olmazımız öğrencimizin katkısıdır"

Atatürk Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata, Matbaa Bölümü öğretmenleri ve öğrencilerinin talepler doğrultusunda haftalık 2 tona kadar peçete üretebildiğini belirtti. Döner Sermaye projesi çerçevesinde yapılan çalışmalarla öğrencilerin ek bir gelir elde etme fırsatı yakaladığını dile getiren Özata, "Pandemi sürecinde temizlik ürünleriyle ilgili açıkları kapatmak üzere Döner Sermaye projesi çerçevesinde Matbaa Teknolojisi Alanı'ndaki öğretmenlerimizle toplantı yaparak böyle bir karar aldık. Türkiye'ye nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündük. Bu amaçla tuvalet kağıdı, rulo havlu ve peçete üretimi için bakanlıktan makine talep ettik. Talebimizi olumlu karşılayan bakanlığımız bize bu makineyi kurdu. Biz de Döner Sermaye üzerinden üretim yaparak milletimizin o günkü ihtiyacı olan temizlik ürünlerine katkı sağlamaya başlamış olduk. Bu noktada olmazsa olmazımız öğrencimizin katkısıdır. Dolayısıyla matbaa teknolojisi alan şefi, alan öğretmenleri ve bölüm öğrencilerimiz üretimin içerisinde bulunmaktadırlar. Üretilen ürünler şehrimizdeki eğitim kurumlarına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ve talepler doğrultusunda özel sektöre gönderilmektedir. Her hafta rahat bir şekilde 1 ton peçete üretimi yapabilmekteyiz. Gerekmesi halinde bunu 2 katına da çıkarabiliyoruz. Yapılan satışlardan Döner Sermaye çerçevesinde öğrenci payı denilen ücret verilmekte. Yıl sonunda elde edilen gelirden de öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kar paylarını almaktadırlar. Onlara da maddi olarak bir katkı sunulmaktadır" dedi.

"Üretim sayesinde hem öğrenciler hem de öğretmenler para kazanabiliyor"

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Matbaa Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Taha Elma, öğretmenleriyle birlikte yaptıkları çalışmalardan memnun olduğunu aktardı. Üretim sayesinde kendisine ekonomik anlamda katkı sağlandığını söyleyen Elma, "Burada Döner Sermaye projesi çerçevesinde çalışıyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte tuvalet kağıdı ve peçete gibi ürünler yapıyoruz. Paketleme ve kesim işlemleri oluyor, bizler genelde paketleme kısmında çalışıyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte makinelerle uğraşıyoruz, ders dışı zamanlarda buraya gelip sipariş üzerine paketleme yapıyoruz. Burası bizim için güzel bir yer, Döner Sermaye ile öğrenciler ve öğretmenler olarak hepimiz para kazanabiliyoruz. Bizim de cebimize harçlık çıkmış oluyor. Benim ürettiğim peçeteleri arkadaşlarımın kullanması güzel oluyor, kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendi havlularımızı başka bir yerde gördüğümüzde mutlu oluyoruz"

Matbaa Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Hayri Aydemir ise ailelerinin de bu çalışmaları olumlu karşıladığını belirterek şöyle konuştu:

"Motion (hareketli) havlu üretiyoruz. Burada kesim, paketleme ve üretim aşamasında çalışıyoruz. Siparişe göre peçete yapıyoruz. Ürettiklerimizi çevremizdeki okullara, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ve farklı ilçelere gönderiyoruz. Kendi havlularımızı başka bir yerde gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Çalışmalarımızın sonucunda ekonomik olarak bir kazancımız oluyor, kendi harçlığımızı çıkartıyoruz. Ailemiz de bu yaptıklarımızı biliyor, gayet olumlu karşılıyorlar. Bizim bir şeyler kazanmamız onları mutlu ediyor."