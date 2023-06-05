Eskişehir'deki lise öğrencileri diğer okullara yemek hazırlıyor

Eskişehir'de gastronomi bölümünde okuyan lise öğrencileri, başka okullarda bulunan yaklaşık 580 öğrencinin ve 3 okulun sabah kahvaltısını kendileri hazırlayıp gönderiyor.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık ve Gastronomi Bölümü'nde okuyan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte diğer okullardaki kardeşlerine sıcak yemekler hazırlıyor. Döner Sermaye projesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda öğrenciler uygulamalı derslerle tecrübe edinirken, aynı zamanda diğer okullardaki öğrencilerin yemek ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 580 öğrenciye ve 3 okula yemek gönderen aşçılık öğrencileri, bu çalışmalarının karşılığında asgari ücret kadar maaş alabiliyor. Bu faaliyetlerle birlikte meslek hayatları için önemli tecrübeler kazandıklarını ifade öğrenciler, diğer okullardaki küçük kardeşlerine de yemek yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Yaklaşık 580 öğrenciye, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından sabah kahvaltısı hazırlanıyor"

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı, Döner Sermaye projesi çerçevesinde 580 öğrenciye ve 3 okula yemek gönderildiğini belirtti. Eğitim içinde yapılan üretim faaliyetlerinden hem öğrencilerin hem de kendilerinin memnun olduğunu aktaran Kabadayı, "Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak döner sermaye faaliyetlerimizin içerisinde okul öncesi kurumlarımıza, öğrencilerin kumanyalarını, kahvaltılarını veriyoruz. Yaklaşık 580 öğrenci her sabah burada öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan sabah kahvaltılarını alıyorlar. Bu çerçevede toplam 3 okulumuza hizmet veriyoruz. Bunun dışında öğle yemeği hizmeti verdiğimiz 6 tane okulumuz var. Döner sermaye faaliyetlerinin tamamında öğrencilerimiz görev almakta ve bu yaptıkları çalışmaların karşılığında aylık asgari ücretin tamamına yakınını alabilmekteler. Eğitim içinde üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bu döner sermaye faaliyetleri içerisindeki meslek liselerimizde yapılan çalışmalardan hem öğrenci memnun hem öğretmen memnun hem de biz okul idarecileri memnunuz. Bu faaliyetlerin gelecek yıllarda da Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bizlere verilmesi halinde en iyi şekilde gerçekleştirileceğinin sözünü vermek istiyoruz. Okul öncesi yapılan çalışmaların ilköğretim okulları için de yapılması halinde biz üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" dedi.

"Kendi kardeşlerimize yemek yapıyormuş gibi hissediyoruz"

Aşçılık ve Gastronomi Bölümü öğrencisi Sudem Kanat ise diğer okullardaki küçük kardeşlerine yemek yapmaktan çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Hijyenik bir ortamda kardeşlerimize yemek yapıyoruz, götürüyoruz ve çok da seviyorlar. Hem biz öğrenmiş oluyoruz hem de bizim yaptığımız yemekler tüketilmiş oluyor. Burada pratik yapıyoruz. Staj bittikten sonra bu iş bizim mesleğimiz olacak zaten. Yanımızda bölüm hocalarımız var, bizimle yakından ilgileniyorlar ve çok iyiler. Derslerimizi böyle çalışmalarla destekleyerek çok iyi öğretiyorlar. Bunun yanı sıra belli bir ücret alıyoruz. Kardeşlerimize yemek yapıyormuş gibi hissediyoruz. Onlar yemeklerimizi beğeniyorlar, 'ellerinize sağlık ablacığım' diyorlar. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR