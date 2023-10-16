Eskişehir'de Yetersiz Sürücü Belgesi Olan Servis Şoförüne 8 Bin 128 TL Cezası
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, okul servislerine yönelik kontrol gerçekleştirildi. Yetersiz sürücü belgesi olan bir servis şoförüne 8 bin 128 TL para cezası kesildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince okul servislerine yönelik yapılan denetimde yetersiz sürücü belgesi olduğu tespit edilen bir servis şoförüne 8 bin 128 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 30 okul servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Yetersiz sürücü belgesi olduğu tespit edilen bir okul servisi sürücüsüne 8 bin 128 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim