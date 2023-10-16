Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, okul servislerine yönelik kontrol gerçekleştirildi. Yetersiz sürücü belgesi olan bir servis şoförüne 8 bin 128 TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de Yetersiz Sürücü Belgesi Olan Servis Şoförüne 8 Bin 128 TL Cezası

Eskişehir'de polis ekiplerince okul servislerine yönelik yapılan denetimde yetersiz sürücü belgesi olduğu tespit edilen bir servis şoförüne 8 bin 128 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 30 okul servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Yetersiz sürücü belgesi olduğu tespit edilen bir okul servisi sürücüsüne 8 bin 128 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR