Eskişehir'de Okula Giren Şüpheli Öğretmenlere Bıçak Çekti, Tutuklandı

Eskişehir'de özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu bir okula giren şüpheli, öğretmenleri rahatsız etmeye başladı. Öğretmenlerin uyarılarına rağmen bıçağını çıkaran şüpheli ile öğretmenler arasında arbede yaşandı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Eskişehir'de okula girerek öğretmenlere bıçak çeken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu bir okula giren Ö.K., öğretmenleri ve çevreyi rahatsız etmeye başladı. Öğretmenlerin uyarıları sonrasında cebindeki bıçağı çıkartarak sallamaya başlayan Ö.K., ile öğretmenler arasından arbede çıktı. Ö.K., öğretmenler tarafından etkisiz hale getirildi. Arbede sırasında düşen bir öğretmen ise dizinden yaralandı. İhbar üzerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR