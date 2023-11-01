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Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 7 Sürücüye Cezai İşlem

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 219 adet okul servisi denetlenirken, kusurlu bulunan 7 sürücüye para cezası yazıldı. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 176 adet Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı ve trafik eğitimleri verildi.