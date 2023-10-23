Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 4 Sürücüye Cezai İşlem

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 43 öğrenci servisi kontrol edildi ve 4 servis sürücüsüne 3 bin 804 TL para cezası kesildi. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 52 adet Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 43 öğrenci servisi kontrol edilirken, 4 servis sürücüsüne 3 bin 804 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması ekiplerince okul çağındaki çocukların huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 43 adet okul servisi kontrol edilirken, kusurlu bulunan 4 servis sürücüsüne 3 bin 804 TL para cezası kesildi. Ayrıca yapılan denetimlerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 52 adet Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı. - ESKİŞEHİR