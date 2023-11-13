Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kusurlu görülen 7 okul servisinin sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, okul servis şoförleri ve rehber personeline trafik eğitimleri verildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 80 okul servis aracı kontrol edildiği denetimlerde, kusurlu görülen 7 okul servisinin sürücüsüne 7 bin 230 lira idari para cezası uygulandı.

Kontrollerde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 68 "Güvenli Servis Kullanım Kartı" dağıtıldı.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

410 sürücüye 806 bin 361 lira para cezası verildi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-12 Kasım'da yapılan trafik denetimlerinde, 5 bin 101 sürücü ve araç kontrol edildi.

Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 410 sürücüye 806 bin 361 lira para cezası kesildi. 53 araç trafikten men edildi ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün belgesi geri alındı.

Aynı dönem içerisinde 71 öğrenciye trafik kuralları, 83 vatandaşa ise trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ve güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.