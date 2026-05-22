Öğrencilere meslek liselerinin önemi ve girişimcilik anlatıldı

Eskişehir'de düzenlenen 'Veli Buluşmaları: Yetenekten Başarıya Uzanan Meslek Lisesi Yolculuğu' programında, öğrencilere meslek liselerinin önemi ve girişimcilik hakkında bilgi verildi.

'Elinden Gelecek Var Projesi' kapsamında organize edilen program, Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Çok sayıda öğrencinin ilgiyle dinlediği etkinliğe Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Rallas da katıldı. Programda, meslek liselerinin önemi anlatılırken, girişimcilik üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

