Eskişehir'de LGS sınavı öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) Sınavı öncesi öğrenci ve ailelerini bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir'in eğitimde marka bir il olduğunu söyledi.

Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Altun, "İnşallah her gün geçen hem ilimizde hem ülkemizde dünyadaki en önemli şey olan yetişmiş bireyin, beşeri sermaye dediğimiz insan gücünün en güzel şekilde yetişmesi için hepimiz üzerimize düşen gayreti göstereceğiz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinde uzun vadede hayal ettikleri okullarda eğitim almalarını sağlayarak hayat başarılarını arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Töre, "LGS Sınavı ilimizde 127 okuldaki 712 salonda yapılacak. Sınava girebilecek 10 bin 384 öğrencimizden katılımı yüzde 90 olarak öngörüyoruz. Bu sınavda takribi 1500 öğretmenimiz görev alacaktır. Bu sınav tekrarı olmayan bir sınavdır. Her türlü önlemler alınmış bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

"Deneme sınavlarının sonuçlarında 16 öğrencimiz tam puan aldı"

Sınava girmenin zorunlu olmadığına değinen Töre, şöyle devam etti:

"Bizim eğitim öğretimciler olarak hedefimiz çocukların ilgi yetenekleri ve ilgileri dahilinde okul seçmeleridir. 8. sınıfta okuyan tüm öğrencilerimizin bu sınava merkezi sistemle kayıtları direkt yapılmakta olup fakat girmeleri zorunlu değildir. Bu nedenle altını çizerek mevcuttaki öğrencimizin yüzde 90'ının bu sınava gireceğini öngörüyoruz dedik."

Kentte konuk edilen depremzede öğrencilerin sınava girişlerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Töre, "40 bin vatandaşımız 6 Şubat'tan sonraki süreçte ilimize konuk olarak geldiler. 5 bin öğrencimizi okullara kaydettik. Fakat şu anda bu sayı gittikçe azalıyor. 3 bin 386 gibi bir rakama geriledi. Şu anda 8. sınıfta kayıtlı olan 230 öğrencimiz var. Bu 230 öğrencimizin 220'si sınava girecektir. Biz her türlü önlemleri aldık." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Töre, sözlerini şöyle tamamladı:

"LGS Sınavı öncesi yaptığımız deneme sınavına yüzde 81 oranında çocuğumuz katılım sağladı. Geçen yıla oranla baktığımızda akademik başarıda, soruları boş bırakma ve yanlış yapma oranlarında büyük bir azalmanın olduğunu gördük. 6 branşta da akademik ortalamamızın, deneme sınavlarında geçen yıla göre çok daha arttığını, çok daha iyime kazandığını görüyoruz. Umarım gerçek sınavda da bunu başaracağız. Tabii ki deneme sınavlarının sonuçlarını söylüyorum. Deneme sınavlarının sonuçlarında 16 öğrencimiz tam puan aldı. Tüm soruları doğru yaptı. Bizim ölçüme değerlendirme birimimiz profesyonel bir ekipten oluşuyor. Biz buna yüzde 50 fire verelim. Yarısı olsa 9-10 kişinin bu sene tam puan çıkaracağını öngörüyoruz."