Eskişehir'de Kırtasiye Esnafı Yeni Eğitim Döneminde Artış Yaşıyor

Eskişehir'de kırtasiye esnafı yeni eğitim döneminin başlamasıyla kaynak kitap satışında artış yaşandığını söyledi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Eskişehir'de binlerce öğrenci ders başı yaparken, kırtasiye esnafı yeni eğitim döneminin ilk haftasında işlerinin iyi gittiğini dile getirdi. Esnaf, öğrencilerin kalem, silgi, defter gibi ihtiyaçlarının yanından yardımcı kitap satışlarında artış olduğunu belirtti.

"Yeni eğitim döneminden beklentimiz yüksek"

Kentte liselerin yoğun olarak yer aldığı Odunpazarı bölgesindeki bir kırtasiye dükkanında çalışan Çağla Ertuğrul, özellikle pandemi döneminde kırtasiye piyasasında toparlanma olduğunu ifade etti. Kırtasiye esnafı Ertuğrul, yeni eğitim döneminde ilk haftanın geride kaldığını hatırlatarak, satışlar hakkındaki beklentilerini aktardı. Okullarda öğretmen ve öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Ertuğrul, "Okullar açılmasıyla yardımcı kaynak kitap satışlarımız iyi gidiyor. Öğrenciler sınavlara yardımcı kaynaklarla daha iyi hazırlanıyorlar. Öğretmenler ve öğrenciler sınavlara hazırlık sürecinde yoğun çalışacaklar. Öğrenciler ihtiyaçları olan kalem, silgi, cetvel, defter gibi okul araç gereçlerini alıyorlar. Özellikle son günlerde kaynak kitap satışlarında artış oldu. Geçmiş yıllara göre pandemi döneminden sonra piyasa toparlanmaya başladı. Yeni eğitim döneminden beklentimiz yüksek. Çanta fiyatları biraz yüksek olduğu için satışları durgun. Satışlarımızın artacağını düşünüyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR