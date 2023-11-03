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Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'na İlkokul Öğrencileri Konuk Oldu

Eskişehir'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 66 ilkokul öğrencisi, İl Jandarma Komutanlığı'na konuk oldu. Programda öğrencilere jandarmanın görevleri hakkında bilgi verildi ve çeşitli gösteriler sunuldu. Ayrıca siber farkındalık ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.