Eskişehir'de Çocuklara Su Tasarrufu Eğitimi

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Su Kahramanları' eğitim programı, okul gruplarının ilgisiyle devam ediyor. ESKİ, üç okuldan 123 öğrenciyi misafir ederek bilinçlendirici su tasarrufu eğitimi verdi.

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Su Kahramanları' eğitim programına okul gruplarının gösterdiği ilgi ve katılım devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Hacı Nezire Sarıkamış Ortaokulu, Eti Maden İşletmeleri İlkokulu ve Vali Ali Fuat Güven İlkokulu'nda eğitim gören 123 öğrenciyi tesislerinde misafir ederek bilinçlendirici su tasarrufu eğitimi verdi. Eğitimde çocuklar, Kalabak su pet şişe preform hallerini incelerken yapılan tesis gezisi ile de kullanılan içme ve kullanma suyunun evlere ulaşana kadar hangi aşamalardan geçtiğini gözlemledi.

Çocuklara eğitimin sonunda görev çizelgeleri ve su kahramanları rozetleri hediye edildi.