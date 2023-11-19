Eskişehir'de çiftçilere şeker pancarı yetiştiriciliği eğitimi verildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliğiyle kırsal ilçelerde düzenlenen eğitimler kapsamında Mahmudiye ilçesinde faaliyet gösteren çiftçilere yönelik 'Şeker Pancarı Yetiştiriciliği' eğitimi gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığı ile kırsal ilçelerdeki çiftçi ve üreticilere yönelik eğitim çalışmaları sürüyor. Eskişehir'in kırsal ilçelerinde faaliyet gösteren çiftçilere ve tarımsal üretime ilgi duyan vatandaşlara, zirai eğitimler aldırılarak eksik olduklarını düşündükleri ya da merak ettikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerini amaçlayan eğitimler kapsamında Mahmudiye ilçesinde 'Şeker Pancarı Yetiştiriciliği' konulu eğitim gerçekleştirildi.

Mahmudiye Belediyesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen eğitime Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek, Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Levent Özbunar ve 2. Başkan Selma Güder, Mahmudiye ilçe merkezi ile mahallelerinde faaliyet gösteren çiftçiler katıldı.

Ziraat Mühendisi Tuğrul Kaya tarafından yapılan 'Şeker Pancarı Yetiştiriciliği' konulu sunumda, "Türkiye'deki şeker pancarı üretimi, yüksek verim ve kalite şeker pancarı yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı, gübreleme, ekim, bakım, mücadele, sulama ve hasada kadar tüm işlemlerin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği" gibi çok sayıda başlıkta önemli bilgiler verildi. Eğitim, katılımcıların merak ettikleri sorulara yanıt bulduğu soru cevap bölümü ile tamamlandı.