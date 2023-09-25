Eskişehir'de 81 Okul Servis Aracına Denetim

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 81 okul servis aracı kontrol edildi ve 4 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 220 vatandaş ve servis araç sürücüsüne Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince kontrol edilen 81 okul servis aracının 4'üne cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının açılmasıyla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarma ekiplerince okul çağındaki çocukların huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacıyla denetim düzenlendi. 18-22 Eylül 2023 tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 81 adet okul servis aracı denetlendi. Kusurlu bulunan 4 okul servisine 2 bin 774 TL idari para cezası kesildi.

Yapılan denetimlerde, 220 vatandaş ve servis araç sürücüsüne Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı. - ESKİŞEHİR