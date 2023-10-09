Eskişehir'de 54 Okul Servisi Denetlendi, 1 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 54 okul servisi kontrol edildi ve kusurlu bulunan 1 sürücüye 436 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, servis araç sürücülerine güvenli servis kullanım kartı dağıtıldı ve trafik eğitimleri verildi.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 54 okul servisi denetlenirken, 1 sürücüye 436 lira para cezası uygulandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun sürdürülmesi maksadıyla 2-6 Ekim tarihleri arasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 54 okul servisi aracı kontrol edilirken, kusurlu bulnan 1 okul servisi şoförüne 436 TL para cezası uygulandı.
Yapılan kontrollerde 30 servis araç sürücüsüne Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 'Güvenli Servis Kullanım Kartı' dağıtılırken, denetimlere ilave olarak, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR