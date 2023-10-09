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Eskişehir'de 54 Okul Servisi Denetlendi, 1 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 54 okul servisi kontrol edildi ve kusurlu bulunan 1 sürücüye 436 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, servis araç sürücülerine güvenli servis kullanım kartı dağıtıldı ve trafik eğitimleri verildi.