Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'ni Ziyaret Eden Öğrencilerden Teşekkür

Meserret İnel İlkokulu öğrencileri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret ederek yerel tohumların çıkartma işlemine katıldılar. Etkinlikte öğrenciler, yerel tohumun ekilmesi, hasat işlemi ve ürünlerin tadına bakma fırsatı buldular.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret eden Meserret İnel İlkokulu öğrencileri, diktikleri fidelerden elde edilen yerel tohumların çıkartma işlemine katıldılar. Etkinlikten büyük keyif alan minikler eğlenceli ve eğitici bir gün geçirdiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde ürettiği yerel tohumları gerek Eskişehir gerekse Türkiye'nin dört bir tarafına ulaştırırken, tohum takas şenlikleri ve yerel tohumlardan elde edilen fidelerin dağıtımı ve öğrencilere yerel tohumun önemini anlatan teorik ve pratik eğitimlerle farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretim Merkezi'ni ziyaret eden Meserret İnel İlkokulu öğrencileri unutamayacakları bir gün geçirdiler.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı görevlilerinin nezaretinde öğrencilere yerel tohumun ekilmesi ile başlayan tüm aşamaları anlatıldı. Öğrenciler yapılan bilgilendirme sonrası kendi elleriyle ektikleri yerel tohumlarla diktikleri fidelerden elde edilen ürünlerin yerel tohum çıkartma işlemine katıldılar. Yerel tohumlardan elde edilen ürünlerin hasat işlemi hakkında da bilgiler öğrenen minikler, sürdürülebilir yerel tohum konusunda da önemli bir farkındalığa imza attılar.

Etkinlik sırasında yerel tohumlardan yetiştirilen ürünlerin tadına da bakmayı ihmal etmeyen öğrenciler, kendilerine sunulan imkan nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e ve görevlilere teşekkür ettiler.