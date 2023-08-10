Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Personeline İklim Değişikliği Eğitimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından personele yönelik 'İklim Değişikliği ve Karbon Ayak İzi Konusunda Farkındalık Arttırma Eğitimi' düzenlendi. Eğitimde katılımcılara karbon ayak izlerini hesaplama ve iklim değişikliği konularında bilgi verildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından personele yönelik "İklim Değişikliği ve Karbon Ayak İzi Konusunda Farkındalık Arttırma Eğitimi" düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin personele yönelik hizmet içi eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda EBB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından personele yönelik "İklim Değişikliği ve Karbon Ayak İzi Konusunda Farkındalık Arttırma Eğitimi" Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.

Eğitime; EBB Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Metin Bükülmez, Daire Başkanları, belediye personeli ve Kent Konseyi Çevre Sağlık Çalışma Grubu üyeleri katıldı. 4 oturum halinde yapılan eğitimlerde 300 personel yer aldı.

Eğitimin başlangıcında bir konuşma yapan Genel Sekreter Ayşe Ünlüce, eğitim konusunun önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda iklim gönüllüsü olmanın önemi daha çok anlaşılacak ve gündemimizdeki konular temiz havaya, temiz çevreye, temiz gıdaya ve temiz suya erişim olacak. O nedenle bu konu çok önemli. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'mız bu konularda inanılmaz güzel çalışmalar yapıyor. Dört grup halinde yapılan bu eğitimlerde aldığımız bilgileri uyguladığımızda, bunlar küçük adımlar olarak görülebilir ama hepsi dünyaya büyük adımlar olarak dönecektir. Daire Başkanlıkları'mıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı uzman personeli tarafından sunum yapıldı. Sunumda "Karbon ayak izi nedir?, Karbon ayak izimizi azaltmak için bireysel olarak neler yapabiliriz?, Küresel ısınma nedir? İklim neden değişiyor?" gibi birçok başlıkta önemli bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda katılımcılar; kendi karbon ayak izlerini hesaplayarak, günlük hayatlarındaki tercihlerinden kaynaklı ne kadar sera gazı emisyonuna neden oldukları hakkında bilgi sahibi oldu.