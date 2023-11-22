Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlere Umut Yeşertenler TEMA Söyleşisi Düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Umut Yeşertenler TEMA" adlı söyleşi, gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü KYK Öğrenci Yurdu karşısında Büyükdere Mahallesi Adaklı Sokak 39 numarada hizmet veren gençlerin buluşma noktası olan Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi'nin atölye ve söyleşileri devam ediyor. Gençlere sabah sıcak çorba ikramı, gün boyu ve akşamları randevu ile çalışan çamaşırhane ve yine gün boyu ve akşamları hem atölye hem çalışma salonu olarak gençlere destek olan merkez, düzenlediği birbirinden özel etkinliklerle gençlerin hayatına dokunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen "Umut Yeşertenler TEMA" söyleşisi gençlerin yoğun ilgisiyle Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genç Tema ve Mezun Tema'nın da katıldığı söyleşide Tema Eskişehir İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Gürsel Gür, "İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı, çevre koruma, yenilenebilir enerjiler, sera gazları" gibi konular hakkında bilgiler verdi. Gür ayrıca, "Gelecekte yaşanabilecek çevre sorunlarının çözümü için bugünden nasıl yardım eli uzatabiliriz? Sonraki kuşakların umudunu nasıl yeşertebiliriz?" gibi sorulara da yanıtlar verdi.

TEMA Vakfının dünü, bugünü, varoluş nedenleri, amaçları, hedefleri ve çalışmaları hakkında da bilgiler verilen söyleşi sonunda Tema gönüllüsü olmak isteyen gençler başvurularını yaptılar. Gençlik Merkezi'nin sıkı takipçisi olduklarını belirten gençler, ilgi alanlarına göre birçok etkinliğe katıldıklarını ifade ederek, kendilerine bu imkanları sağladığı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.