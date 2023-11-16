Eskişehir Anadolu Lisesi Öğrencileri Çevreci Projeleri İnceledi

Eskişehir Anadolu Lisesi'nin İtalya ve İspanya'dan ortaklık kurduğu 'Respect (Reuse, Sustain, Protect)' projesi kapsamında öğrenciler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin çevreci projesi Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisini ziyaret ettiler.

Eskişehir Anadolu Lisesi'nin İtalya ve İspanya'dan ortaklık kurduğu 'Respect (Reuse, Sustain, Protect)' projesi kapsamında öğrenciler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin çevreci projesi Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisini ziyaret ettiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çevreci tesisleri ile doğaya saygılı ve doğayla barışık çalışmalarına devam ederken, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Eskişehir Anadolu Lisesi'nin 2023-2024 eğitim öğretim yılında yürüteceği ve İtalya Mestre'den IISS G. Bruno – R. Franchetti ve İspanya Algeciras'dan Colegio La Inmaculada ile ortaklık kurduğu "Respect (Reuse, Sustaın, Protect)" projesi Avrupa Birliği tarafından kabul edildi. Projenin İtalyan ortağı IISS G. Bruno – R. Franchetti ile Eskişehir Anadolu Lisesi, "Sürdürülebilir Enerji" teması kapsamında Eskişehir'de bir araya gelerek bilgi ve birikimlerini arttırmak amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisini ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın bünyesinde işletilen Güneş Enerjisi Santraline (GES) geçerek bu alandaki iyi uygulamaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldılar.