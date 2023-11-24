- Esenyurt 'ta öğretmenler yemek programında bir araya geldi

İSTANBUL - Esenyurt'ta Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen akşam yemeğinde ünlü sanatçı Ender Balkır eşsiz türküleriyle öğretmenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçe genelindeki öğretmenler için bir akşam yemeği düzenledi. Ünlü sanatçı Ender Balkır da söylediği türkülerle öğretmenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bu anlamlı etkinliğe, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yanı sıra Esenyurt Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, çok sayıda öğretmen ve aileleri katılım sağladı.

"Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum"

Öğretmenlerin toplumun geleceği olduğunu vurgulayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bu gün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak üzere buradayız. Öğretmenler bir toplumun geleceğidir. Onlar nasıl yoğururlarsa ülkeyi, ülke de öyle şekillenir. Bir öğretmen çocuğu olarak ben buna inanıyorum. Babamın hayatından bende kalan bu. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Öğretmenlik mesleğinin getirdiği sorunları ve sıkıntıları ben birebir şahit olarak hafızama nakşettim. Gerçekten çok zor bir meslek. Hangi duygu ve durumlar içerisinde olduğunuzu biliyorum. Dolayısıyla sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bizim birliğimiz olun, beraberliğimiz olun, bizi birbirimize perçinleyin ki bu toplum ilelebet var olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu ülkede ilelebet var olalım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum" dedi.