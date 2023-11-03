Esenyurt Belediyesi Okullarda Deprem Bilinçlendirme Eğitimleri ve Tatbikatlarına Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda deprem tahliye tatbikatlarına ve depreme karşı bilinçlendirme eğitimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, öğrencilere deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veriyor ve tatbikatlar düzenliyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda deprem tahliye tatbikatlarına ve depreme karşı bilinçlendirme eğitimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, Esenyurt'ta bulunan okulları tek tek dolaşarak hem deprem bilinci eğitimi veriyor hem de deprem tahliye tatbikatı yapıyor. Olası bir İstanbul depremin riski en aza indirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda öğrenciler bilinçlendiriliyor. Ekipler, öğrencilere deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verirken, öğrencilerde bu eğitimlerin kendilerine çok şey kattığını dile getiriyor.

"TATBİKATLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Deprem bilinci eğitimlerinin ve deprem tahliye tatbikatlarının tüm okullarda devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürü Gülşah Daş, "İlçe genelindeki okullara giderek, öğrencilere deprem hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Çocuklara deprem bilinçlendirme eğitimi vererek, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Tüm bu eğitimlerin yanı sıra deprem tahliye tatbikatı yaparak anlattığımız teorik bilgileri uygulamaya döküyoruz" dedi.