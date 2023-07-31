Üye Girişi
Haberler

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde Deney ve Bilim Atölyesi

Eğitim Haberleri

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde düzenlenen Deney ve Bilim Atölyesi'nde minikler çeşitli deneyler yaparak keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor. Atölye çalışmalarıyla çocuklara bilimle ilgilenme ve keşfetme becerileri kazandırılıyor.

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde düzenlenen "Deney ve Bilim Atölyesi"nde minikler çeşitli deneyler yaparak keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor.

Esenyurt Belediyesi, çocukların bilimle ilgilenerek geleceğe umutla bakmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Çocuk Üniversitesi'nde 8-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen Deney ve Bilim Atölyesi'nde profesyonel biyoloji ve fen bilimleri öğretmenleri miniklere keşfetmeyi öğretiyor. Dört hafta sürecek olan atölye çalışmalarının ilkinde çocuklar mikroskop ile gün içinde sıklıkla tükettikleri yiyecekleri inceledi. İlerleyen derslerde çocuklara farklı materyallerle çeşitli deneyler yaptırılarak gelişimlerine destek sağlanacak. Vatandaşlar, Deney ve Bilim Atölyesi'ne 0212 302 96 35 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Esenyurt Belediyesi Çocuk Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title