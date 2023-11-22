Esenler'de Zeka Oyunları Şampiyonası 2024 Tanıtıldı

Esenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası'nın 2024 yılı tanıtımı yapıldı. Programda, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert konuşmalar yaptı. Şampiyonaya 2 bin 500 öğrenci katıldı ve 48 okulun katılımıyla gerçekleşti.

Esenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası'nın 2024 yılı tanıtımı yapıldı.

Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda, böylesine değerli ve güzel bir etkinlikte bulunduğundan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliğin hazırlanma sürecinde emeği geçenleri tebrik eden Özçakıcı, "21. yüzyılda artık her şey her saat değişiyor. Tabi bu değişime ayak uydurduğumuz sürece dünyayı yakalayabiliyoruz, hedeflerimize ulaşabiliyoruz. Eğitim konusu da böyle. Artık klasik öğrenme metotlarından çok daha farklı eğitim-öğretim araçları ortaya çıktı. Bunlardan biri de zeka oyunları. Bu sadece öğrenciye bilgiyi aktarmak değil de öğrenmeyi, öğrenmenin yollarını onlara öğretmenin dünyada kabul gören bir gerçek olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, geçen yıl 9 farklı kategoride, 8 okulun ev sahipliğinde etkinliğin yapıldığını belirterek, "Bu yıl 2 bin 500 öğrencimizin katılımıyla gerçekleşen şampiyonamızda, öğrencilerimiz hem birbirleriyle rekabet etme hem de birlikte çalışma fırsatı buldular. 48 okulumuzun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz şampiyonamız, ilçemizin eğitim alanında ne kadar dinamik ve başarılı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu yıl Zeka Oyunları Şampiyonası'na katılım oranımız arttı ve ilçemizdeki resmi eğitim kurumlarımızın tamamına yakını başvuruda bulundu." ifadesini kullandı.

Heyecan dolu anların yaşandığı programda mangala, abalone, pentago, küre, koridor ve quarto oyunları için ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci grupları arasında kura çekimleri yapıldı.

Programa, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kamil Ayata, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.