Esenköy'de öğrencilerden jandarmaya anlamlı ziyaret

Esenköy Adnan Kaptan İlköğretim Okulu öğrencileri, güvenlik önlemlerinden memnun kalarak jandarma ekiplerine teşekkür etmek için resimler hazırladı ve Karakol Komutanı'nı ziyaret etti.

Esenköy Adnan Kaptan İlköğretim Okulu öğrencileri, kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan jandarma ekiplerine teşekkür etmek amacıyla anlamlı bir çalışma hazırladı.

Son dönemlerde yaşanan üzücü olayların ardından Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından okullarda öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında jandarma ekipleri okul çevrelerinde görev aldı. Okul çevresinde sürdürülen güvenlik önlemleri öğrenciler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Bu sürece kayıtsız kalmayan Esenköy Adnan Kaptan İlköğretim Okulu öğrencileri, kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan jandarma ekiplerine teşekkür etmek amacıyla anlamlı bir çalışma hazırladı. Öğrenciler, duygularını resimlerine yansıtarak öğretmenleri Melisa Ergin ve Muhammedali Erçetin eşliğinde Esenköy Jandarma Karakol Komutanı Gürkan Demir'i makamında ziyaret etti.

Hazırlanan resimler Karakol Komutanı Gürkan Demir'e teşekkür mahiyetinde takdim edilirken, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Ziyaret sırasında Karakol Komutanı Gürkan Demir öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatı, güvenlik ve yaşamla ilgili çeşitli tavsiyelerde bulundu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

