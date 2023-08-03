Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencisi Sena Öner, Sigma Xi Bilimsel Araştırma Onur Topluluğu'na Üye Oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Sena Öner, dünyanın en prestijli bilim topluluklarından olan Sigma Xi Bilimsel Araştırma Onur Topluluğu'na tam üye olarak kabul edildi. Sigma Xi, akademisyenlerin araştırma yeteneklerini geliştirmeyi ve yeni bir araştırmacı kuşağının yayılmasını teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bir bilimsel araştırma onur topluluğudur. Sena Öner, topluluğun nörobilim alanındaki tek Türk temsilcisi olarak yer almaktadır.

Erzurum Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Sena Öner dünyanın en prestijli bilim topluluklarından olan Sigma Xi Bilimsel Araştırma Onur Topluluğu'na tam üye olarak kabul edildi.

Uluslararası, disiplinler arası bir bilimsel araştırma onur topluluğu olan Sigma Xi, 1886 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor ve akademisyenlerin araştırma yeteneklerini geliştirmeyi ve yeni bir araştırmacı kuşağının yayılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Topluluğun üyeleri arasında Albert Einstein, Enrico Fermi, Richard Feyman ve Jennifer Doudha gibi 200'den fazla Nobel ödülü sahibi bilim insanı yer alıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Sena'nın topluluğun nörobilim alanındaki tek Türk temsilcisi olduğunu belirterek: "Fen Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes Arslan hocamızın danışmanlığında nörodejeneratif hastalıklar ve nano-ilaç taşıma sistemleri üzerine çalışan öğrencimiz Sena'nın dünyanın önde gelen bilim topluluklarından birine kabul edilmesi bizleri oldukça gururlandırdı. Nitekim geçmişte Sigma Xi'ye kabul edilen bilim insanlarının pek çoğu tarihte oldukça önemli bir yere sahip ve inanıyorum ki Sena da ideallerinin peşinden giderek bu isimlerden biri olabilir. Bu vesileyle öğrencimizi ve hocamızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM