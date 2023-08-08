Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz İçin Vedalaşma Programı Düzenlendi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz için İl Milli Eğitim Müdürlüğünde vedalaşma programı düzenlendi. Vedalaşma programına il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, Müdürlük çalışanları, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Eski Valilik Binası önünde yapılan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'a hediye takdim edildi. Burada bir konuşma yapan Salih Kaygusuz şunları söyledi: "Her başlangıcın bir vedası oluyor. Allah, bana doğup büyüdüğüm şehre hizmet etme gururunu yaşattı. 5 yılın sonunda şehrimden gururla ayrılıyorum. Çünkü burada birçok proje gerçekleştirdik. Hedeflerimiz vardı, bu hedeflerin hepsine ulaştık. Göreve geldiğim ilk günden itibaren bütün eğitim camiamızla birlikte Erzurum'umuzu eğitimde en üst sıralara taşımak için canla başla çalıştık. Öğrencilerimizin okumayı bir yaşam biçimine dönüştürerek geleceğe güvenle bakmaları için İl genelinde ve bütün okullarımızda okuma faaliyetleri düzenledik. "Erzurum Kitap Akademisi" projesiyle 370 okulumuzda 30 bin öğrencimize ulaştık. Okuma faaliyetleriyle öğrencilerimizi memleketimize, milletimize hayırlı birer evlat olarak yetiştirmeye çalıştık.

İlimizde onlarca yeni okul yapılmasını sağladık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımızı düşürdük ve öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirerek memnuniyet düzeylerini artırdık. Geride kalan 5 yılda Erzurum'un eğitimdeki başarı çıtasını yükselttik. Çok şükür, yaptığımız çalışmaların sonucunda Erzurum'da eğitimin niteliğini artırdık.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve geldiğim ilk günden itibaren beni her daim destekleyen ve şevk veren bütün hemşehrilerime; özellikle sesime ses veren, ortaya koyduğumuz eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için gönüllerini ortaya koyan, kıymetli meslektaşlarım, eğitim camiamızın fedakar öğretmenlerine ve idarecilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Erzurum'un eğitimde yakaladığı başarıyı devam ettirmek için yapacakları çalışmalarda bütün eğitim camiamıza başarılar diliyorum.

Öğrencilerini bize emanet eden ve öğrencilerinin her zaman yanında olan velilerimize; başarılarıyla bizleri gururlandıran, varlık sebebimiz öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum, milletimize umut olacakları bir gelecek temenni ediyorum.

İl Müdürlüğümüzde, ilçe müdürlüklerimizde ve bütün okullarımızda görev yapan çalışma arkadaşlarıma birlikte geçirdiğimiz 5 yıl içinde gösterdikleri gayretli çalışmalar için teşekkür ediyorum.

Tensipleriyle bizleri onurlandıran, birlikte çalışmaktan onur duyduğum Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e şükranlarımı arz ediyorum.

Desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Sayın Vali'mize, İlimiz siyasilerine ve milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum.

Erzurum'da görev yaptığım süreçte eğitime verdikleri destek için kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, basınımızın kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum. Bugün memleketime hakkıyla hizmet etmenin verdiği gönül rahatlığıyla ile görevimi "kardeşim" olarak nitelendirdiğim ve birçok başarılı çalışmalarını takip ettiğim Yakup Yıldız'a devrediyorum. Son olarak içlerinden biri olmaktan onur duyduğum Erzurum halkına, hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" - ERZURUM