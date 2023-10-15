Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Üniversite Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verdi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde görev yapan 210 özel güvenlik görevlisine güvenlik tedbiri eğitimi verdi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü yetkilileri üniversitede görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verdi.
Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde görevli 210 özel güvenlik görevlisine, Erzurum Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi konferans salonunda üniversitelerde güvenlik tedbiri eğitimi verildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim