Erzurum'dan Kapadokya'ya Balon Serüveni

ERZURUM'da, Kayakyolu ÇMİS, Turgut Özal Ortaokulu ile Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğretmenleri, LGS ve üniversite sınavında başarılı olan öğrencilerini balonla uçurdular. Erzurum'dan gittikleri Kapodakya'da balonlara binen öğrenciler gökyüzü ile buluştu. İlk kez balon serüveni yaşayan öğrenciler büyük bir heyecan ve mutululuk yaşadı. Eğitimde büyük bir başarıya imza atan ve aralarında LGS Türkiye birincisinin de olduğu öğrencilerin uçmayı hak ettiğini söyleyen Kayakyolu ÇMİS Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Çağıl, Dünyada birçok insanın hayali olan Kapadokya'yı öğrencilerimizle buluşturduk. Kapadokya'nın büyüleyici atmosferine kapılan ve yüksekelerek süzülen balonların rengarenk eşsiiz güzelliği öğrencilerin yüzlerine yansıdı dedi.

Erzurum'dan bir minibüsle 700 kilometre uzaklıktaki Kapadokya'ya giden 500 tam puanla LGS Türkiye Birincisi Ceren Bilgin, Tıp Fakültesi ve Fen Liseleri'ni kazanan 13 öğrenciye iki öğretmen eşlik etti. İlk olarak Kapadokya'da çömlek yapımını deneyen öğrenciler daha sonra sabah erken saatlerde balona binmek için otellerine çekildi. Saat 04.00'de uyanan öğrencilerin balonların kalktığı alana gitttiler. Hazırlıkları tamamlanan balonlara binen öğrenciler güneşle birlikte gözyüzüne yükseldiler. Kapadokya'nın eşsiz manzarasının en güzel yerlerinden biri olan Ihlara Vadisi'ni kuşbakışı görmenmin heyecçanının yaşadılar. Yaklaşık 75 dakika süren bu zevkli gezinin her saniyesini anının yakalayan öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı. 500 tam puanla LGS Türkiye Birincisi Ceren Bilgin, Sosyal etkinliklerin başarımıza önemli ölçüde yandığısını her zaman hissettim. Arkadaşlarımın da eğitim- öğretim süresince öğretmenlerinin gerçekletirdiği etkinlere katılmaları çok önemli. Kapodakya gezisi gelecekteki ufkumun şekillenmesinin önemli parçalarından biri haline geldi. Bize bu duyguyu yaşatan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu benim almıyş olduğum en güzel hediyelerden biri oldu. Kapadokya'yı hep televizyon ve gazetelerde görüyordum. Ama şimldi burada olmak ve bu atmosferi yaşamak muhteşem bir duydu. Gökyüzünde güneşin ışınları ile buluşmanın ve uçmanın özgürlüğünü doyasıya yaşadık. Herkesin bu hazzı yaşaması gerekiyor ama özellikle biz öğrencilere maddi kolaylık ve destek verilmesi gerek diye konuştu.

