Erzurum'da Tatbikat İlkokulu'nda Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Tatbikat İlkokulu'nda düzenlenen, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Okulun etkinlik salonunda gerçekleştirilen törene, Okul Müdürü Yener Kütükcü, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 4/C sınıfı öğrencisi Dilvin Senir'in günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasıyla başlayan program, Atatürk'ün hayatının anlatıldığı video gösterimiyle devam etti.

4/C sınıfı öğrencisi Belinay Ardahanlıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programda, 2/A sınıfı öğrencileri; Umut Barış Erbay, Amine Betül Bereketli, Burak Akbaş ve Hiranur Bekmez, "Bir Tutkudur Mustafa Kemal" isimli şiiri okudu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programında daha sonra 1/D sınıfı öğrencileri; Hüseyin Alp Coşkun ve Emin Kayra Özduran, Atatürk'ün, "Küçük Cemil" anısını canlandırdılar.

Minik öğrencilerin performansının, öğretmen ve velilerin takdirini topladığı program, 2/D sınıfı öğrencileri Ayşe Cansu Öztürk ve Davut Emre Çakmaklı'nın, "10 Kasım", 2/C sınıfı öğrencilerinin de "Bir Resim Yap Çocuğum" isimli şiiri hep birlikte okumasının ardından sona erdi. - ERZURUM