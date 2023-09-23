Erzurum'da restore edilen bina Aile Destek Eğitim Merkezi olarak hizmete açıldı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait olan bina, Palandöken Kaymakamlığı tarafından restore edilerek Aile Destek Eğitim Merkezi olarak hizmete sunuldu. Merkezde çeşitli kurslar ve faaliyet alanları bulunmaktadır.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Maksutefendi Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait olan bina, Palandöken Kaymakamlığı tarafından yeniden restore edilerek, Aile Destek Eğitim Merkezi (ADEM) olarak kadınların hizmetine sunuldu.

Binanın tesisatından, boyasına, dış cephesinden, çevre düzenlemesine kadar baştan aşağı yenilenen Aile Destek Eğitim Merkezi, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunay, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşların katılımıyla, dualarla açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrasında içerisinde; Kur'an-ı Kerim, okuma yazma, dikiş nakış, mefruşat, halı, takı tasarım kursları, çocuklar için oyun odaları, kreş, kuaför salonu, pastacılık kursu gibi faaliyet alanlarının bulunduğu Aile Destek Eğitim Merkezi'ni gezen Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri, kurs gören kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Minik bedenlerin de eğitim gördüğü merkezi gezen Vali Çiftçi, çocuklarla birlikte boyama yaptı, onlarla yakından ilgilendi. - ERZURUM