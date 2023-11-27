Erzurum'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Erzurum il merkezinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Erzurum il merkezinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi. - ERZURUM