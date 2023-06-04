8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav heyecanı Erzurum'da da binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullarına geldiler ve 09.00'dan itibaren sınava girecekleri salonlara alındılar.

Erzurum'da LGS heyecanı başladı

ERZURUM - 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav heyecanı başladı.

Erzurum'da da binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullarına geldiler ve 09.00'dan itibaren sınava girecekleri salonlara alındılar. LGS merkezi sınavı, Türkiye'de 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştiriliyor. İki oturumda toplam 465 bin 274 sınav görevlisi yer alacak. Merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci katılması için hazırlıklar yapıldı. Ancak LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler giriyor. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Sınav giriş belgeleri, öğrencinin sınava gireceği sırada hazır bırakıldı.

Sınav, iki oturum halinde uygulanıyor. Saat 09.30'da başlayan sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek. Bu arada okulların bahçelerinde ve önlerinde öğrenci anne ve babaların da heyecanları gözlerden kaçmıyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabiliyor. Sınavın ardından yarın öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor. Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci da başlamış olacak.