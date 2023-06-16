Erzurum'da karne heyecanı

ERZURUM - Erzurum'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bugün öğrencilerin karnelerini alması ile tamamlandı.

Erzurum'da 165 bin öğrencinin karne sevincine Vali Okay Memiş'te ortak oldu. Borsa İstanbul İnönü İlkokulu'ndaki karne programına katılan Vali Memiş, hem öğrencileri, hem de öğretmenlerini tebrik ederek, çocuklara tatilde oyun oynamaları ve kitap okumaları noktasında tavsiyede bulundu.

Erzurum'da bulunan bin 290 okulda karne dağıtımının yapıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "165 bin öğrencimiz ve 11 bin 600 öğretmenimizle yıl sonu tatiline girdik. Erzurum'da eğitim ve öğretimde çocuklarımızı iyi yetiştirmeye gayret ediyoruz. Hepimiz bu anlamda onların manevi ve milli değerlerimizle de büyümesine katkıda bulunuyoruz. Hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yılın başında koyduğumuz hedeflere tüm paydaşlarımızla birlikte ulaştığımıza inanıyorum. Sorunsuz ve huzurlu bir yıl geçirdik. Çocuklarımızın tatillerini de en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Anne ve babalarımızda çocukları notlarıyla değerlendirmesinler. Çocuklarımız notlardan daha kıymetliler. Burada aile ve çocuk iletişimi çok önemli. Bunu sağlıklı bir şekilde yürütmek lazım" dedi.

Program sonrasında okuldan ayrılan Vali Okay Memiş'e veliler de ilgi gösterdi ve fotoğraf çekilmek için talepte bulundular. Vali Memiş burada velilere de öğrencilere yaptıkları destekten dolayı teşekkür etti.