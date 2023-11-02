Erzurum'da Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Konulu Konferans Yapıldı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen konferansta, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı konuşuldu. Konferansta, Atatürk'ün Erzurum'da geçirdiği süre ve Türkiye'nin sağlık sistemi üzerine sunumlar yapıldı.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesince " Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı" konulu konferans yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda moderatörlüğünü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalından Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nurinnisa Öztürk ile Tıbbi Patoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Sevilay Özmen'in yaptığı konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun "Cumhuriyete giden yolda Erzurum" konulu sunumunda Atatürk'ün Milli Mücadelede Erzurum'da geçirdiği 57 günü aktardığı sırada salonda duygu dolu anlar yaşandı.

"Cumhuriyet döneminde Erzurum'da sağlık" konulu sunum yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Özkurt ise Türkiye'nin sağlık sisteminin, dünyaya örnek nitelikte olduğunu söyledi.

Cumhuriyet döneminde yapılan hizmetler, kurumsallaşmalar ve Sağlık Bakanlığı sayesinde sağlıkta önemli adımlar atıldığını anlatan Özkurt, şunları kaydetti:

"Kovid-19 döneminde İspanya, Fransa ve İtalya gibi emperyalist ülkelerin sağlık sistemi tamamen çökmüş, hizmet veremez hale gelmişti. Amerika, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde hastalara sahip çıkılamamış, yaşlılar tamamen ölüme terk edilmiş ve toplu toplu yaşlı ölümleri görmüştük. Kovid-19 döneminde Fransa halkına ilaç verememiş, Almanya gibi ülkelerde aşı ve ilaca parayla ulaşılıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ise tüm hastalara yatak, ilaç ve aşıyı ücretsiz olarak sağlamış, sadece bununla kalmamış etrafımızdaki ihtiyaçlı ülkelere ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapmıştı."

Doç. Dr. Özmen de Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusuyla toplandıklarını belirterek, "Milli mücadelenin kilit taşı ve Cumhuriyet'in ilk adımı olan Erzurum Kongresi ve bu kongrede Atatürk'ü ağırlayan Erzurum, şüphesiz Cumhuriyet tarihinde önemli konuma sahip. Bu bağlamda Erzurum umut, ışık ve Cumhuriyet'e atılan ilk adımdır." dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılında Erzurum'un önemini anlatan program gerçekleştirdikleri için duyduğu mutluluğu ifade eden Özmen, konferansa katılanlara ve sunumlarıyla destek veren konuşmacılara teşekkür etti.

Konferansa, akademisyenler, doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri, hastane yöneticileri ve çalışanları katıldı.