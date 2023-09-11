Erzurum'da arılara yazmayı öğreten organik bal üreticisi mezun etti

Bu gün ülkemizde eğitim-öğretim döneminin ilk günü. Binlerce çocuk uzun bir aradan ve tatilden sonra okullarına başladılar. Erzurum'da eğitimde farkındalık oluşturmak için bahar aylarında arılarına yazmayı öğreten organik bal üreticisi Salim Eser, onları başarılı bularak mezun ettiğini söyledi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Doğanköy Mahallesinde arılarına yazmayı öğrettiğini belirten organik bal üreticisi Salim Eser, ilkbaharda arılarına verdiği dersleri kontrol ederken "arılarım sınıflarını geçtiler" dedi.

Arılarına "Allah, Erzurum, Dadaş, Canısı, Aşkım, Nusret, Kalp ve Ayyıldız" gibi Erzurum'un değerlerini bal üzerine yazdırdı.

Şenkaya ilçesine bağlı Doğan Köy Mahallesinde ikamet eden profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörü olan ve aynı zamanda organik bal üreticisi Alim Eser Arılara yazmayı öğretiyor. Üzerlerinde yazı olan petekleri gösterirken koruyucu kıyafet giymeyen ve arılardan hiç korkmaya Salim Eser, görenleri hayrete düşürüyor.

Eser, okulların açılma haftası nedeni ile okumanın önemine dikkat çekmek ve bu anlamda farkındalık oluşturmak için arılarına yazmayı öğrettiğini ifade ederek, "Kanser hastaları ve ünsilin kullanan şeker hastaları için özel kör kovan balı üretiyorum. Eğitime ve öğretime dikkat çekmek için arılarıma yazmayı öğrettim. Erzurum'un değerlerini yazmaları için ilk baharda ders vermiştim. Onlar da tamamlamışlar, sınıflarını geçtiler. Şimdi rahatça tatile çıkabilirler" dedi.

Erzurumlu organik bal üreticisi Salim Eser Allahuekber Dağı eteklerinde şeker hastaları ve Kanser hastaları için lissiz (mum) organik bal üretiyor. Salim Eser, bu yıl bal üretiminde azalma olduğunu belirterek, "İddia edildiği gibi kuraklık değil, Nisan ve Mayıs aylarının soğuk geçmesi ve bitkilerin üşümesi verimi azalttı" dedi. - ERZURUM