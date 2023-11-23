Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Polislerine Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polislere, afet farkındalık, yangın ve tahliye tatbikatı eğitimi verildi. Eğitimde, afetlerin öncesi ve sonrasında yapılması gereken temel davranış biçimleri ve doğru afet bilinci kazandırıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polislere yönelik olarak "Afet Farkındalık, Yangın ve Tahliye Tatbikatı Eğitimi" verildi.

Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi ve sonrasında temel davranış biçimleri, yapılacak doğru afet bilincini kazandırmak ve karşılaşılabilecek tehlikeler için Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri tarafından uygulamalı ve teorik bilgileri içerir tatbikat gerçekleştirildi. - ERZİNCAN