Erzincan'da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından toplam 3 oturumda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu 11 bin 360 adayın katılımıyla başladı.

Erzincan'da YKS heyecanı başladı

ERZİNCAN - Erzincan'da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından toplam 3 oturumda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu 11 bin 360 adayın katılımıyla başladı.

Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da 2 gün sürecek Yükseköğretim Kurumu Sınavı, toplam 3 oturumda yapılacak. ÖSYM takvimine göre 3,5 milyon adayın yarışacağı sınavın ilk oturumu Erzincan'daki öğrencilerin heyecanıyla başladı. Sınava girecek öğrenciler kontrol noktasından geçerek sınıflarına yerleştirilirken, okulların kapısının önünde dua eden ve Kur'an-ı Kerim okuyan veliler de heyecanlı bir bekleyişe geçti. TYT sınavına geç kalan bazı öğrenciler ise sınava girecekleri okula son anda yetişti. Polis ekipleri ise teyakkuz halinde yardım isteyen öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yılda sınava yetiştirmeye çalıştı.

Temel Yeterlilik Testi adaylarına Türkçe'den 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40 ve fen bilimlerinden 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

Sınavın yapılacağı okullara kapılar saat 10.00 itibari ile kapanırken sonrasında girişlere izin verilmedi. Sınava girecek adayların aileleri ise saat 10.00 itibariyle okul bahçelerinden çıkarıldı.

Kentte sorunsuz bir şekilde başlayan sınav devam ediyor.