Erzincan'da okullarda güvenlik ve suçtan korunma eğitimi verildi

Erzincan'da polis ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan okullarda öğretmen ve öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitim kapsamında güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık ve dolandırıcılık konularında broşürler dağıtıldı.

Erzincan'da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi faaliyetleri kapsamında İl merkezi Polis sorumluluk bölgesinde bulunan okullarımıza "Kişisel/Genel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Güvenli İnternet ve Trafik Güvenliği" konularında Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitim Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü katılımlarıyla, Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu, Erzincan Fen Lisesi, 75. Yıl Anaokulunda toplam 320 öğrenciye ve öğretmenlerine bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde, 340 adet güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık, dolandırıcılık konularını içeren broşür ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından öğrenci velilerine hitaben yazılmış mektup dağıtıldı.

Ayrıca, eğitim faaliyetlerinin okul sezonu boyunca da devam edeceği öğrenildi. - ERZİNCAN