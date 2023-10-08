Erzincan'da okul servisleri denetlendi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından okul servisleri denetlendi. Denetimlerde araç sürücülerinin ve araçların mevzuata uygunluğu incelendi ve öğrencilerin emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince okul servisleri denetlendi.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği dahilinde, Erzincan İl Merkezi Okul Servis Araçları Denetim Komisyonunca, merkez ilçedeki taşımalı eğitim servis araçları ile özel servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde araç sürücülerinin ve araçların, mevzuat ve şartname şartlarına uygunluğu incelenerek, hız kurallarına uyulması ve araçta bulunan öğrencilerin emniyet kemerlerinin takılı olarak seyahat etmeleri yönünde bilgilendirmeler yapıldı. - ERZİNCAN