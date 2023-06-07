Erzincan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri devam ediyor

Bireysel ve toplumsal gelişimle istihdamı ön plana alarak örgün eğitim dışında kalan öğrenme etkinliklerine katılım kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için haziran ayının ilk haftası, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlanmakta. Bu çerçevede içinde pek çok etkinliğin yer aldığı "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri Erzincan'da yoğun etkinliklerle devam ediyor.

Bireysel ve toplumsal gelişimle istihdamı ön plana alarak örgün eğitim dışında kalan öğrenme etkinliklerine katılım kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için haziran ayının ilk haftası, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlanmakta. Bu çerçevede içinde pek çok etkinliğin yer aldığı "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri Erzincan'da yoğun etkinliklerle devam ediyor.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinin bugün ki durağı Erzincan Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yıl boyunca hazırlanan ürünlerin sergilendiği sergi açılışı oldu.

Sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Albayrak, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala Paşa'nın eşi Selda Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un eşi Ürküş Aksun, Erzincan Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri, öğretmenlerimiz, usta öğreticiler, paydaş kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuklarla birlikte serginin açılış kurdelesini kestikten sonra selamlama konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, Erzincan genelinde Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin katılımcıları bilgilendirirken, hayat boyu öğrenmeye katkı sunan tüm kurum, kuruluş yetkililerine teşekkür ederek, şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Müdür Demir ve beraberindekiler, açılış töreninin ardından sergi dahilinde öğretmenler ve usta öğreticilerin rehberliğinde "el emeği göz nuru" ile hazırlanan stantları ziyaret ederek, hayat boyu öğrenme çerçevesinde yapılan ürünleri inceleyip, bilgi aldı. - ERZİNCAN