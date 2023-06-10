Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 5 Bin Öğrenci Mezun Oldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 5 bin öğrenci mezuniyet töreniyle mezun oldu. Törene, üniversite yönetimi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Mezuniyet töreni, gençlerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) eğitimlerini tamamlayan 5 bin öğrenci törenle mezun oldu.

EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi'ndeki mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Üniversitenin 2022-2023 Akademik Yılı mezuniyet töreni, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin geçişiyle başladı.

Üniversite Temsilcisi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ayşe Busel Dağlar, mezun olan öğrencilerin adına konuşma yaptı, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Levent, buradaki konuşmasında, mezun olan öğrencilerin mutluluklarını paylaştıklarını söyledi.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Levent, şöyle dedi:

"Bugün burada mezun olan her bir öğrenci, ortaya koydukları gayret ve emeklerle geleceğe umutla bakmayı hak ediyor. Üniversite hayatı sizin için büyük bir dönüm noktası, bunu biliyoruz. Çoğunuz ailelerinizden uzakta hayatı yaşayarak öğrenmeye çalıştınız. Sınavlarda sorular sizleri terletti, otobüs duraklarında üşüdünüz ve bilet fiyatlarından yakındınız. Sabahlara kadar müzik dinleyip sohbet ettiniz, bazen de ders çalıştınız. Bazen neşelendiniz, bazen de hüzünlendiniz, dostluklar kurdunuz ve çok sayıda arkadaşınız oldu. Kısaca birçok zorluğa katlanarak bugüne geldiniz ve mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz."

Protokol konuşmalarının ardından mezuniyet andını hep bir ağızdan okuyan gençler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Mezuniyet töreni, mini konserle sona erdi.