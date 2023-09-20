ERVA Spor Okulları Projesi Kayseri'de Başladı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ERVA Spor Okulları Projesi çerçevesinde Futsal Spor Okulu protokol ve Kayserisporlu futbolcuların katılımı ile başladı.

Öğrencilerin şiddet, bağımlılık, madde kullanımı ve istenmeyen hareket bozukluklarından uzak tutmak kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, sportif, kültürel konularda sağlıklı yaşam sunabilmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eskişehir bağları bölgesinde ERVA Spor Okulları Projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi Mahallelerinin muhtarları ile işbirliği yapılarak okullarda kulüpler açıldı ve okul dışı gençlerde halk eğitim merkezleri üzerinden kurslar açmak suretiyle 15 futsal takımı oluşturuldu. Melikgazi Belediyesi'nin Danışmengazi Sosyal Tesislerinde düzenlenen ve yıl boyunca sürecek olan okulun açılış törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayserisporlu futbolcular Anthony Uzodimma, Yaw Ackah, Yiğit Emre Çeltik ve il protokolü katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, okulların açılmasında emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, "Biz Kayseri'de hep beraber yeni bir proje başlatıyoruz. Hepinizin bildiği gibi büyükşehir belediyemizin spor alanında ciddi yatırımları var. Spor AŞ'miz dillere destan. Belediyemizin de imkanlarından yararlanmak üzere biz her mahallede yeni spor okulları açıyoruz. Kurumlarımızın açtığı spor okulları var ve her kurum spor okulu açacaklar" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Amacımız şehrimizi hem belediye hizmetleriyle buluştururken hem de spor, kültürel ve turizm hizmetleriyle tanıtmak için gece gündüz demeden el birliği ile koşuşturmak. O açıdan şehrimizi çok seviyoruz, şehrimiz için ne gerekiyorsa yapma yolunda gayret gösteriyoruz. Sevgili öğrenciler, sizleri çok seviyoruz. Sizlerin eğitimli, donanımlı ve özgüven içerisinde olması için üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde irade göstereceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise, proje hakkında bilgiler vererek, "Valimizin talimatıyla ilimizde topyekun başlatılan, öğrencilerimizin sosyal, kültürel, spor ve sanat alanlarında günün fırsatlarıyla buluşturmaya yönelik projelerimiz hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bugünde Eskişehir Bağları bölgemizde 3 mahallemizin gençlerinin yer aldığı futbol okulu projemizi başlatmış bulunuyoruz. Bu bölgede başlangıçta 3 muhtarımızda bizimle beraber gece gündüz bu sürece emek verdiler. Daha sonra öğretmenlerimizin de katkılarıyla bölgede 15 takım oluşturuldu. Burada temel amacımız boş zamanları kaliteli bir şekilde geçirmek ve değerlendirmektir. Ayrıca 10 saatlik spor eğitimi dışında tüm takımlar için rehber öğretmenler görevlendirdik. Öğretmenlerimiz öğrenci koçluğu yapacaklar. Öğrencilerin aileleri ile iletişim, başarı durumu, yetenek taraması ve öğrencilerimizin özel ilgili alanları var ise birebir bu süreci takip edecekler. Meslek dersi öğretmenleri de görevlendirdik. Antrenmanların ardından bu öğrencilerimizle maneviyat sohbetleri yapacaklar. Öğrencilerimizin spor eğitimi dışındaki boş zamanlarını da planladık. Şehrimizin tarihi ve kültürel yerlerinin gezdirilmesi, sinema ve tiyatro gibi etkinleri öğrencilerimizle sürekli yapacağız. Biz inanıyoruz ki, ne verirsek neye maruz bırakırsak onu alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kayserisporlu futbolcuların başlama vuruşu ile müsabaka başladı. - KAYSERİ