ERÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri Beyaz Önlük Giydi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nin yeni öğrencileri beyaz önlük giydi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde Tıp Fakültesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesinin birçok alanda kendini ispatlamış ve etkin faaliyetler yürüten bir yükseköğretim kurumu olduğunu belirtti.

Üniversitenin başarılarında akademisyenlerin önemli katkıları olduğuna dikkat çeken Altun, "Kafanızda bir hayatınız vardır. Hayallerinize uygun yaşamayı arzu edersiniz ama mutlaka her zaman engeller çıkar. Ben her zaman şunu söylerim. Marifet o engelleri aşmak için kafanızda yaşadığınız dünyada ona uyum içerisinde olabilmektir. Sizin sahip olduğunuz meslek çok kutsal bir meslektir. Gerçekten insanı yaklaşmak farklı bir fazilet ve erdemdir. " ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da beyazın saflığı ve temizliği ayrıca asaleti ve soğukkanlılığı temsil ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, bu değereler ancak hayat bulunursa anlam taşır. Tıp fakültesi eğitimi aynı zamanda bir karakter eğitimidir. Bunu asla unutmayın. Altı yıl boyunca kendinize rol model olarak seçeceğiniz hocalarınızın hayata, hastaya, hastalıklara karşı tutumunu çok iyi gözlemlemenizi tavsiye ediyorum. Tıp fakülteleri dünyanın en zor fakülteleridir. Bunun da çok anlaşılır bir sebebi var. Biz insanla uğraşıyoruz. Ruhu ve bedeni olan bir varlıkla uğraşıyoruz. Bunların bir bütün olduğunu asla unutmayın. Bu ikisi hassas bir dengededir. Bu denge kaybolursa hastalıklar meydana gelir. Dolayısıyla kendinizi ne kadar bilir ve tanırsanız, hastalarınızı da o kadar bilir ve tanırsınız. O yüzden lütfen kişisel gelişiminizi asla ihmal etmeyin. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz, o kadar iyi bir insan ve o kadar iyi bir hekim olursunuz."

Program, 377 dönem Tıp Fakültesi öğrencilerine beyaz önlük giydirilmesinin ardından son buldu.

Törene, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.